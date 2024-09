Bundesregierung plant Ausstieg aus Commerzbank: Was Anleger jetzt wissen müssen! Die Bundesregierung plant, ihre Beteiligung an der Commerzbank schrittweise zu reduzieren, da sich die Bank seit der Finanzkrise stabilisiert hat. Der Bund hält derzeit 16,5 Prozent an dem Kreditinstitut, was einem Wert von etwa 2,6 Milliarden Euro …