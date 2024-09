Apple im September: Herausforderung oder Chance für die Aktie?

Im September sieht sich Apple traditionell mit Herausforderungen konfrontiert, da dieser Monat als abverkaufsstark gilt. Historisch betrachtet fällt die Apple-Aktie im neunten Monat des Jahres im Durchschnitt um 3,5 Prozent. Analysten beobachten gespannt die bevorstehende Präsentation der neuen iPhone- und Apple-Watch-Modelle am 9. September, da ein Misserfolg bei dieser Veranstaltung das Muster verstärken könnte.

Trotz dieser historischen Tendenz zeigen sich einige Analysten optimistisch. Morgan Stanley hebt hervor, dass die diesjährige Veranstaltung möglicherweise eine Ausnahme darstellen könnte. Analyst Erik Woodring verweist auf den Fokus auf Apple Intelligence im neuen iPhone 16, der die Nachfrage nach innovativen KI-Funktionen ankurbeln könnte. Woodring stuft die Aktie mit "Overweight" ein und setzt ein Kursziel von 273 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 20 Prozent entspricht. Auch Citi-Analyst Atik Malik empfiehlt den Kauf der Apple-Aktie und sieht ein Kursziel von 255 US-Dollar, was einem Potenzial von etwa 10 Prozent entspricht. Insgesamt bewerten zwei Drittel der Analysten die Aktie mit "Buy" oder "Overweight", wobei das mittlere Kursziel bei 245 US-Dollar liegt, was 16 US-Dollar über dem aktuellen Kurs ist.