Ölpreise im freien Fall: Libyen-Ausfälle und China-Daten drücken massiv!

Die Hauptursache für den Rückgang der Ölpreise sind enttäuschende Konjunkturdaten aus China, die Sorgen über eine schwache Nachfrage schüren. Insbesondere die Stimmung der Einkaufsmanager in der chinesischen Industrie deutet auf eine anhaltend schwache wirtschaftliche Entwicklung hin. Barbara Lambrecht, Rohstoffexpertin der Commerzbank, äußerte, dass die verhaltenen Importe Chinas die Anleger am Ölmarkt skeptisch stimmen würden.

Die Ölpreise sind am Dienstag, trotz erheblicher Produktionsausfälle im wichtigen Förderland Libyen, stark gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 74,52 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,00 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Damit hat Brent-Öl alle Gewinne seit Jahresbeginn verloren. Auch der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,51 Dollar auf 71,04 Dollar.

Zusätzlich rücken Spekulationen über die zukünftige Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ in den Fokus. Berichten zufolge plant die OPEC+, die freiwillige Kürzung der Fördermenge ab Oktober zurückzufahren, was zu einem Anstieg des Angebots und damit zu einem weiteren Druck auf die Preise führen könnte. Diese Ankündigung hatte bereits am Freitag zu einem signifikanten Rückgang der Ölpreise beigetragen.

Obwohl die Produktionsausfälle in Libyen, die in den letzten Tagen die Preise gestützt hatten, weiterhin bestehen, scheinen sie in der aktuellen Marktlage weniger Einfluss zu haben. Die Unsicherheit über die Dauer der Produktionsausfälle bleibt bestehen, da Libyen zwar zur OPEC gehört, jedoch nicht an die Förderziele gebunden ist.

Am Mittwoch setzten die Preisrückgänge fort, wenn auch in geringerem Ausmaß. Brent-Öl fiel auf 72,99 US-Dollar, während WTI erstmals in diesem Jahr unter die Marke von 70 Dollar rutschte und bei 69,62 Dollar notierte. Die Angst vor einer schwachen Nachfrage bleibt ein dominierendes Thema, da die wirtschaftlichen Aktivitäten in den USA und China laut jüngsten Daten zurückgehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ölpreise unter dem Druck schwacher Konjunkturdaten und der Aussicht auf ein steigendes Angebot leiden, während die Situation in Libyen und die OPEC+-Politik weiterhin beobachtet werden.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 72,89USD auf Lang & Schwarz (05. September 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.