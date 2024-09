DAX unter Druck: Rückgang und Unsicherheiten vor US-Arbeitsmarktdaten!

Der DAX steht am Mittwoch unter Druck und wird vom Broker IG zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit einem Rückgang von 0,9 Prozent auf 18.580 Punkte taxiert. Am Vortag erreichte der Index im frühen Handel noch einen Rekordstand von 18.990 Punkten, bevor er kurz vor der 19.000-Punkte-Marke Gewinnmitnahmen erlebte. Der September gilt als saisonal schwieriger Monat für die Börsen, was die Verluste im DAX in der Vergangenheit begünstigte. Zudem steht am Freitag ein bedeutender Arbeitsmarktbericht aus den USA an, der die Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank beeinflussen könnte.

Die schwachen Stimmungsdaten aus der US-Industrie haben die Anlegerlaune zusätzlich belastet. Insbesondere Halbleiterwerte erlitten Kursrückgänge, während das Angstbarometer VIX anstieg, was auf eine erhöhte Volatilität hinweist. Anleger suchten Sicherheit in US-Staatsanleihen, was die Unsicherheit an den Aktienmärkten widerspiegelt.