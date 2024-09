Deutsche Bank: Barclays hebt Kursziel auf 22 Euro – Was bedeutet das für Anleger?

Am Dienstag nach der Empfehlung von Barclays zeigte die Aktie der Deutschen Bank eine positive Reaktion und stieg vorbörslich um etwa ein Prozent auf knapp 14,90 Euro. Diese Entwicklung könnte einen Test des aktuellen Korrekturtrends darstellen, da der Abwärtstrend vom Jahreshoch im April bei über 17 Euro und den Zwischenhochs im Juli bei rund 15 Euro verläuft. Bocahut hebt hervor, dass das Ergebnispotenzial der Deutschen Bank am Markt unterschätzt wird, ihre Prognosen bis 2026 liegen bis zu 21 Prozent über dem Konsens. Zudem betont sie den hohen Ausschüttungsspielraum, der voraussichtlich bald genutzt werden könnte.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Deutschen Bank von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 22 Euro angehoben. Analystin Flora Bocahut begründet diese Entscheidung mit einer Kombination aus stabilen Fundamentaldaten, einem signifikanten Aufwärtspotenzial für die Gewinnschätzungen, hohen Kapitalausschüttungen und der Möglichkeit einer steigenden Bewertung. In ihrer Analyse hebt sie hervor, dass die Deutsche Bank in einem Umfeld bevorstehender Zinssenkungen einen attraktiven Geschäftsmix bietet.

Parallel zu den positiven Entwicklungen bei der Deutschen Bank äußerte der CEO Christian Sewing Bedenken hinsichtlich der politischen Stabilität in Deutschland, insbesondere nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Sewing warnte vor den möglichen Folgen dieser Wahlergebnisse für den Standort Deutschland und betonte die Notwendigkeit, die Ursachen für den Zulauf extremistischer Parteien zu analysieren. Er sieht die politische Stabilität als entscheidend für das Vertrauen der Investoren in Deutschland an und fordert grundlegende Reformen sowie eine erhöhte Leistungsbereitschaft.

Sewing betont, dass Wachstum eine Notwendigkeit für Deutschland sei und fordert eine Änderung der Haltung zur Arbeit. Er argumentiert, dass die Gesellschaft bereit sein müsse, härter und länger zu arbeiten, um die Herausforderungen zu bewältigen. Dies erfordere Anreize, die Arbeit und Leistung honorieren, sowie eine Erhöhung der Wochen- und Lebensarbeitszeit. Sewing warnt, dass mit der aktuellen durchschnittlichen Arbeitszeit von 28 Stunden pro Woche und einer Rente mit 63 Jahren die wirtschaftlichen Ziele nicht erreicht werden können.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen bei der Deutschen Bank sowohl positive Marktreaktionen als auch die Herausforderungen, die sich aus der politischen Landschaft in Deutschland ergeben.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,44EUR auf Lang & Schwarz (05. September 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.