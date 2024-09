IMMOFINANZ: Squeeze-Out für S IMMO-Aktionäre auf 22,05 Euro beschlossen!

Die IMMOFINANZ AG hat am 3. September 2024 bekannt gegeben, dass die Barabfindung für die Minderheitsaktionäre der S IMMO AG im Rahmen eines Squeeze-Out-Verfahrens auf 22,05 Euro pro Aktie festgelegt wurde. Diese Entscheidung wurde auf Grundlage eines Bewertungsgutachtens von PwC Advisory Services GmbH getroffen. Der Squeeze-Out soll in einer außerordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG, die für den 14. Oktober 2024 geplant ist, beschlossen werden. Die relevanten Unterlagen, einschließlich des Unternehmenswertgutachtens und des gemeinsamen Berichts, werden einen Monat vor der Hauptversammlung auf der Website der S IMMO AG veröffentlicht.

Zusätzlich hat die IMMOFINANZ AG am 4. September 2024 die Aufnahme von Verhandlungen zum Kauf des restlichen 38,37% Anteils an der S IMMO AG von der CPI Property Group SA (CPIPG) angekündigt. IMMOFINANZ hält derzeit bereits etwa 50,60% der Anteile an S IMMO. Der potenzielle Kauf umfasst rund 28,24 Millionen Aktien und soll zu einem angemessenen Marktpreis erfolgen, wobei die festgelegte Barabfindung von 22,05 Euro pro Aktie als Obergrenze dient. Ein Teil des Kaufpreises könnte durch eine langfristige Finanzierung von CPIPG an IMMOFINANZ gedeckt werden. Mit dem Abschluss dieser Transaktion würde IMMOFINANZ 100% der Anteile an S IMMO halten.

Darüber hinaus wurde das Vorstandsmandat von Pavel Měchura am 3. September 2024 bis zum 30. April 2027 verlängert. Měchura ist seit Juni 2023 Mitglied des Vorstands und wird zusammen mit Radka Doehring die erfolgreiche Entwicklung der IMMOFINANZ Group weiter vorantreiben. Der Aufsichtsrat betont Měchuras umfangreiche Erfahrung im Finanz- und Immobilienbereich als entscheidend für die zukünftige Strategie des Unternehmens.

Die IMMOFINANZ Group ist ein bedeutender Akteur im gewerblichen Immobiliensektor mit einem Portfolio von rund 8,2 Milliarden Euro, das sich auf etwa 490 Objekte in acht europäischen Kernmärkten verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen in Wien und Warschau gelistet und fokussiert sich auf die Segmente Büro und Einzelhandel.

Die Immofinanz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,40EUR auf Lang & Schwarz (05. September 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.