Thyssenkrupp und Lürssen: Genehmigung für neue Fregatten-Kooperation!

Das Bundeskartellamt hat die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zwischen der Thyssenkrupp Marine Systems GmbH (TKMS) und der Lürssen-Tochter NVL B.V. & Co. KG genehmigt. Diese Kooperation zielt darauf ab, gemeinsam das Rüstungsprojekt Fregatte 127 der Deutschen Marine zu bewerben und umzusetzen. Die Fregatte 127 soll die bestehenden Fregatten der Klasse F124 ersetzen und deren Fähigkeiten erweitern. Geplant ist der Bau von fünf Fregatten, mit der Option auf ein sechstes Schiff, wobei die Vergabe des Auftrags für Mitte 2025 vorgesehen ist. TKMS und NVL haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet, unter anderem beim Bau der Fregatten der Klasse F125. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, betonte, dass solche Gemeinschaftsunternehmen im Marineschiffbau eine gängige und wirtschaftlich notwendige Praxis seien, da die Komplexität und das Volumen solcher Projekte oft die Bündelung von Ressourcen und Expertise erforderten.

In einem weiteren Thema steht Thyssenkrupp Steel im Fokus, wo Vorständin Ilse Henne zur neuen Aufsichtsratschefin ernannt werden soll. Henne, die im Konzern die Werkstoffsparte verantwortet, wird Sigmar Gabriel im Aufsichtsrat ablösen. Der Rücktritt von vier Aufsichtsratsmitgliedern wurde mit einem Vertrauensverlust zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern begründet. Die IG Metall fordert, dass die Bundesregierung und die NRW-Landesregierung Einfluss auf die Entscheidungen bei Thyssenkrupp Steel nehmen, insbesondere da Bund und Land zwei Milliarden Euro in die grüne Transformation des Unternehmens investieren. Die Gewerkschaft argumentiert, dass es legitim sei, zwei Aufsichtsratsmandate für die Anteilseigner zu beanspruchen, um eine faire Lastenteilung zwischen der Stahltochter und dem Mutterkonzern zu gewährleisten.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hingegen lehnt es ab, einen Posten im Aufsichtsrat einzufordern. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur betonte, dass es wichtiger sei, Fachleute im Aufsichtsrat zu haben, die in der Lage sind, sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Der Streit um die Neuausrichtung der Stahlsparte, die verselbstständigt werden soll, hat zu Spannungen geführt. Neubaur versicherte, dass die Landesregierung eng mit der Bundesregierung zusammenarbeiten wolle, um die Transformation des Stahlstandorts Nordrhein-Westfalen voranzutreiben. In diesem Kontext wird auch die Notwendigkeit eines "NRW-Stahlgipfels" diskutiert, um alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und Lösungen für die Zukunft der Stahlproduktion zu finden.

