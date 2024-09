Staatsanleihen im Auf und Ab: Politische Turbulenzen und Marktreaktionen

Die politischen Entwicklungen in Deutschland, insbesondere die Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD in Sachsen und Thüringen, könnten ebenfalls Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Rainer Guntermann, Anleiheexperte bei der Commerzbank, äußerte, dass die politischen Schlagzeilen nach dem enttäuschenden Abschneiden der Ampel-Parteien bei den Landtagswahlen keine nachhaltigen Auswirkungen haben dürften. Dennoch könnten die Wahlergebnisse die Konflikte innerhalb der Koalition verschärfen, wobei ein Auseinanderbrechen der Koalition und Neuwahlen als unwahrscheinlich gelten.

Am Montag erlebten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen merklichen Rückgang. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, fiel um 0,47 Prozent auf 133,28 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,33 Prozent anstieg. Diese Entwicklung setzte die Kursverluste vom Freitag fort. In der Eurozone wurde der Einkaufsmanagerindex für die Industrie in einer zweiten Schätzung mit 45,8 Punkten veröffentlicht, was leicht über den Erwartungen lag, jedoch weiterhin auf eine wirtschaftliche Abschwächung hinweist.

Am Dienstag hingegen zeigten die Kurse deutscher Staatsanleihen eine positive Entwicklung. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,47 Prozent auf 133,94 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,27 Prozent. Diese Erholung wurde durch die schwächelnden Aktienmärkte begünstigt, da Anleger in als sicher geltende Anleihen investierten. Obwohl sich die Stimmung in der US-Industrie im August verbessert hatte, blieb der Anstieg des Einkaufsmanagerindizes ISM hinter den Erwartungen zurück. In der Eurozone waren keine bedeutenden Konjunkturdaten zu verzeichnen.

Am Dienstagmorgen legten die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zu, mit einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,10 Prozent auf 133,44 Punkte und einem Rückgang der Rendite auf 2,32 Prozent. Die Dekabank wies darauf hin, dass die deutschen Anleihen am Montag aufgrund der Ergebnisse der ostdeutschen Landtagswahlen schwächer abschnitten als ihre Pendants in Frankreich oder der Peripherie der Eurozone. Die allgemeine Richtung der langen Bundrenditen wird weiterhin vom US-Treasurymarkt bestimmt, wobei der Fokus auf dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe liegt, auch wenn die Marktreaktionen vor dem US-Arbeitsmarktbericht begrenzt sein dürften.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 134,6EUR auf Eurex (05. September 2024, 07:23 Uhr) gehandelt.