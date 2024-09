NAGA Group und BVB: Revolutionäre Partnerschaft für Fußball und Finanzen!

Die The NAGA Group AG, ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen mit Sitz in Hamburg, hat am 4. September 2024 eine Sponsoring-Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund (BVB) bekannt gegeben. Diese Kooperation erstreckt sich über die laufende Bundesliga-Saison sowie die kommende Saison 2025/2026. NAGA wird als offizieller Partner des BVB agieren und erhält exklusive Rechte zur Nutzung des BVB-Partner-Logos auf verschiedenen Märkten sowie zur Abbildung der Spieler in Marketingmaterialien. Zudem wird die Marke NAGA bei Heimspielen im Signal Iduna Park auf LED-Werbebanden präsent sein.

Carsten Cramer, Geschäftsführer des BVB, begrüßte NAGA als neuen Partner und hob die Verbindung zwischen der Innovationskraft des Fintech-Unternehmens und der Leidenschaft des Vereins hervor. Beide Seiten blicken optimistisch auf die bevorstehenden gemeinsamen Projekte.

Die NAGA Group hat sich in den letzten Monaten durch die Fusion mit der Key Way Group neu aufgestellt. Diese Fusion zielt darauf ab, die Markenbekanntheit in Deutschland und anderen globalen Märkten zu steigern und neue Zielgruppen zu erschließen. Die NAGA-Plattform bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, darunter Social Trading, Investitionen in Aktien und Kryptowährungen sowie Neo-Banking. Mit über 100 Ländern und 9 lokalen Büros ist NAGA international aufgestellt und bietet eine umfassende Palette an Finanzdienstleistungen.

Die NAGA Group plant, ihre Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln, um das Nutzererlebnis zu verbessern und den Customer Lifetime Value zu steigern. Die Vision „Everything Money“ soll die Finanz- und Anlageerfahrung der Nutzer vereinfachen und die NAGA ONE SuperApp schaffen, die Trading, Investieren, Krypto, Social und Payments in einer einzigen Anwendung integriert. Diese Entwicklungen wurden auch auf der ersten Hauptversammlung nach der Fusion am 3. September 2024 vorgestellt, wo alle Beschlüsse mit großer Mehrheit angenommen wurden.

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,868EUR auf Lang & Schwarz (05. September 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.