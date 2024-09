Siemens-Aktie: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleiben optimistisch!

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Siemens-Aktie geringfügig von 222 auf 220 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Outperform" beibehalten wurde. In einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie äußerte Analyst Nicholas Green seine Einschätzungen für den Kapitalgütersektor und sieht für Siemens im Jahr 2025 eine Erholung im Bereich Automation. Diese Entwicklung könnte eine attraktive Gelegenheit für Investoren darstellen, um in die Siemens-Aktie zu investieren.

Parallel dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Siemens von 217 auf 211 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa nahm in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Studie Anpassungen an ihren Schätzungen vor, bleibt jedoch optimistisch hinsichtlich der Kaufempfehlung für den Industriekonzern. Sie weist darauf hin, dass der aktuelle Kursrückgang der Siemens-Aktie bereits die gedämpften Perspektiven in China sowie die Herausforderungen im Bereich Digital Industries reflektiert. Costa erwartet, dass im Jahr 2024 zwei wichtige Kurstreiber auftreten werden: die Bekanntgabe der Dividende und ein Investorenevent im Dezember.