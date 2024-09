Nach Streik: Discover Airlines bleibt unbeeindruckt von Gewerkschaftsforderungen!

Nach dem sechstägigen Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Discover zeigt sich die Airline unbeeindruckt. Der CEO von Discover, Bernd Bauer, betont, dass es keine Notwendigkeit gebe, auf die politischen Interessen und Machtspiele der Spartengewerkschaften einzugehen. Trotz des Streiks, der am Sonntagabend endete, konnten im Durchschnitt vier von fünf Flügen mit eigenem Personal durchgeführt werden. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hingegen wertet den Streik als Erfolg und ersten Schritt zu einem nachhaltigen Vergütungs- und Manteltarifvertrag. VC-Präsident Andreas Pinheiro hebt hervor, dass die Beschäftigten trotz Einschüchterungsversuchen für ihre Interessen eingetreten sind und bereit sind, die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Die Spartengewerkschaften VC und Ufo streben eigene Tarifverträge an, nachdem das Management mit der Konkurrenz von Verdi einen Vertrag abgeschlossen hat. Verdi repräsentiert jedoch nur eine kleine Anzahl von Piloten und Flugbegleitern, was von VC und Ufo kritisiert wird. Bauer kündigte an, sich nun auf die Umsetzung der mit Verdi abgeschlossenen Verträge zu konzentrieren. Discover Airlines, gegründet im Jahr 2021, betreibt derzeit 27 Flugzeuge und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter.