Umsatzsprung bei Cantourage: 62% Wachstum dank Cannabis-Teilegalisierung!

Die Treiber dieses Wachstums sind unter anderem der Ausbau des Geschäfts mit Cannabisblüten in Deutschland und England sowie die Aktivitäten der Online-Plattform Telecan, die Patienten in Deutschland den Zugang zu Cannabis auf Rezept erleichtert. Die Plattform hat in letzter Zeit eine zunehmende Nutzung erfahren, was die Umsatzentwicklung weiter unterstützt.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, hebt hervor, dass das Unternehmen gut auf die Teillegalisierung vorbereitet war. Durch die Erweiterung des Produktangebots und der Produktionskapazitäten sowie durch Partnerschaften mit Anbauern und Apotheken konnte Cantourage die steigende Nachfrage effizient bedienen. Schetter sieht im Markt für medizinisches Cannabis nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern enormes Wachstumspotenzial.

Cantourage wurde 2019 gegründet und hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalprodukten auf Cannabisbasis spezialisiert. Das Unternehmen erfüllt höchste europäische pharmazeutische Qualitätsstandards und bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter getrocknete Blüten, Extrakte und Cannabinoide. Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "HIGH" erfolgte im November 2022.

Insgesamt zeigt die aktuelle Geschäftsentwicklung von Cantourage, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von den wachsenden Märkten für medizinisches Cannabis in Europa zu profitieren.

