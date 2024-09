Fielmann AG: Analysten geteilter Meinung – Chancen und Herausforderungen!

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für die Fielmann AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro beibehalten. In einer aktuellen Analyse hebt Analyst Christian Salis hervor, dass die Analystenkonferenz nach den jüngsten Quartalszahlen optimistisch gestimmt hat und die strukturellen Wachstumsperspektiven der Optikerkette bestätigt wurden. Die Studie wurde am 2. September 2024 veröffentlicht und zeigt, dass Hauck Aufhäuser an den langfristigen Wachstumschancen von Fielmann festhält.

Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für Fielmann von 48 auf 49 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thilo Kleibauer verweist in seiner am gleichen Tag veröffentlichten Studie darauf, dass Fielmann bei der Vorlage des Halbjahresberichts spezifische operative Profitabilitätsziele für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 bekannt gegeben hat. Kleibauer betont, dass der SDax-Konzern einen starken Fokus auf seine Aktivitäten in den USA legt und die Verbesserung der EBITDA-Marge anstrebt. Dennoch hält er das Margenziel für 2025 für ambitioniert und sieht derzeit kein signifikantes Mengenwachstum in den Kernregionen Deutschland, Österreich und der Schweiz, das aus eigener Kraft erzielt werden könnte.