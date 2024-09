Enapter AG: Umsatzsprung um 73% – Wasserstofftechnologie im Aufwind!

Die Enapter AG hat am 3. September 2024 ihre Halbjahreszahlen für 2024 veröffentlicht und dabei eine positive Unternehmensentwicklung festgestellt. Im ersten Halbjahr 2024 konnte der Umsatz um 73 Prozent auf 8,3 Millionen Euro gesteigert werden, während das EBITDA sich von -7,0 Millionen Euro im Vorjahr auf -3,0 Millionen Euro verbesserte. Diese Ergebnisse spiegeln das starke Wachstum im Bereich der Megawatt-Elektrolyseure wider, die für die Produktion von grünem Wasserstoff eingesetzt werden.

Ein bedeutender Auftrag wurde für den AEM Nexus 1000 Multicore-Elektrolyseur erteilt, der an das SIZ in Braunschweig geliefert wurde. Dieser Elektrolyseur kann täglich rund 450 Kilogramm Wasserstoff mit einer Reinheit von 99,999 % produzieren. Zudem hat Enapter zahlreiche neue Aufträge aus verschiedenen Regionen, darunter Deutschland, Europa, Asien und die USA, erhalten. Besonders hervorzuheben ist die staatlich geförderte Wasserstoffinitiative „Hydrogen-Valleys“ in Italien, die als wichtiger Wachstumstreiber fungiert.