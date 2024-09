Aurubis verkauft Standort in Buffalo: Fokus auf nachhaltiges Recycling!

Am 4. September 2024 gab die Aurubis AG bekannt, dass sie ihren Standort für Flachwalzprodukte in Buffalo, New York, an die Wieland Gruppe verkauft hat. Der Verkauf, dessen Preis nicht veröffentlicht wurde, wurde am 30. August 2024 abgeschlossen. Aurubis, ein führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler weltweit, plant, sich künftig stärker auf seine Kernkompetenzen in der Primärkupfererzeugung, dem Recycling und dem Multimetall-Portfolio zu konzentrieren. Diese Entscheidung folgt auf die Veräußertung mehrerer anderer Standorte in den letzten Jahren, darunter Produktionsstätten in den Niederlanden und Schneidcenter in mehreren europäischen Ländern.

Der Standort Buffalo beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und produziert Bänder und Bleche aus Kupfer und Kupferlegierungen, die in verschiedenen Branchen, wie der Elektronik und Architektur, verwendet werden. Die Produktion in Buffalo war weitgehend unabhängig von den anderen Aurubis-Standorten, insbesondere dem wachsenden Recyclinggeschäft in Georgia, USA, und den europäischen Standorten.