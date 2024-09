Borussia Dortmund: Analysten sehen großes Potenzial in der Champions League!

Die NuWays AG hat in einer aktuellen Analyse die Einstufung für Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA auf „Buy“ mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Analyst Philipp Sennewald bewertet die Chancen des Vereins im Rahmen der neu strukturierten UEFA Champions League (UCL), in der Dortmund auf namhafte Gegner wie Real Madrid und FC Barcelona trifft. Die Auslosung fand kürzlich in Monaco statt und sieht vor, dass BVB in der Gruppenphase gegen insgesamt acht Teams antreten wird, darunter auch Shakhtar Donetsk und Celtic Glasgow.

Dortmund wird als klarer Außenseiter im Auswärtsspiel gegen Real Madrid angesehen, das durch die Verpflichtung des französischen Superstars Kylian Mbappé weiter verstärkt wurde. Im Heimspiel gegen Barcelona wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Die weiteren Gegner, wie Sturm Graz, Dinamo Zagreb und Club Brugge, gelten als schwächer, was die Wahrscheinlichkeit von Siegen erhöht. Die Analyse geht davon aus, dass Dortmund konservativ geschätzt mindestens 15 Punkte aus den acht Spielen erzielen könnte, was den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League wahrscheinlich macht.