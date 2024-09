Neu im Verwaltungsrat: Ex-Microsoft-Chefin und CEO bringen frischen Wind!

Die dormakaba Holding AG hat am 3. September 2024 bedeutende Neuigkeiten zur bevorstehenden Generalversammlung am 10. Oktober 2024 veröffentlicht. Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Marianne Janik und Ilias Läber als neue unabhängige Mitglieder vor. Janik, ehemalige Geschäftsführerin von Microsoft Deutschland, bringt umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensführung mit, während Läber als CEO von Spectrum Value Management und Mitgründer eines Investmentfonds agiert. John Liu wird sich aus dem Verwaltungsrat zurückziehen, während alle anderen Mitglieder zur Wiederwahl antreten.

Zusätzlich wurde ein Entscheid der Schweizer Übernahmekommission bekannt gegeben, der besagt, dass die Wahl von Vertretern der Mankel-Familie im Verwaltungsrat keine Angebotspflicht auslöst. Dies ist relevant für die zukünftige Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung von dormakaba.