Warnstreik in Hamburg: Verdi kämpft gegen MSC-Übernahme der HHLA!

Die Gewerkschaft befürchtet, dass die geplante Automatisierung und Umstrukturierung der HHLA zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen führen könnte. Insbesondere die Beschäftigten des Gesamthafenbetriebs, der als Personaldienstleister fungiert, sehen ihre Arbeitsplätze in Gefahr. Verdi-Verhandlungsführer André Kretschmar kritisierte, dass es in den Tarifverhandlungen keine ausreichenden Fortschritte gegeben habe und betonte die Notwendigkeit eines zügigen und positiven Abschlusses des Tarifvertrags.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, um ihre Forderung nach einem Sozialtarifvertrag zu unterstützen. Der Streik ist für Mittwoch angesetzt, während die Hamburgische Bürgerschaft an diesem Tag über den umstrittenen Einstieg der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) bei der HHLA entscheiden wird. Verdi und die Hafenarbeiter sind gegen den Plan, dass MSC 49,9 Prozent der Anteile an der HHLA übernehmen soll, während die Stadt Hamburg nur noch 51,1 Prozent halten würde.

Der Warnstreik beginnt mit der Frühschicht und umfasst auch Solidaritätsaktionen von Beschäftigten des Gesamthafenbetriebs. Eine Demonstration von der HHLA-Zentrale zur Gewerkschaftszentrale ist für 10 Uhr geplant. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 13. September angesetzt.

Parallel dazu hat die Hamburgische Bürgerschaft in einer namentlichen Abstimmung dem Einstieg von MSC bei der HHLA zugestimmt. Trotz heftiger Proteste und Widerstand von Verdi sowie von Hafenarbeitern setzte die rot-grüne Koalition den Deal durch. 72 der 105 anwesenden Abgeordneten stimmten für den Einstieg, der eine Stabilisierung des Containerumschlags und eine Erhöhung des Ladungsaufkommens von MSC an den HHLA-Terminals vorsieht. MSC plant, bis 2031 die Anzahl der umgeschlagenen Standardcontainer auf eine Million pro Jahr zu verdoppeln und eine neue Deutschlandzentrale in Hamburg zu errichten.

Die Zustimmung der EU-Kommission steht jedoch noch aus, bevor der Deal endgültig umgesetzt werden kann. Kritiker warnen, dass der Einstieg von MSC nicht nur die Arbeitsplätze bei der HHLA, sondern auch bei anderen Hafenunternehmen gefährden könnte. Experten haben den Deal als potenziellen "historischen Fehler" bezeichnet, da MSC durch die Übernahme faktisch weitreichende Vetorechte erhalten würde.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,83EUR auf Lang & Schwarz (05. September 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.