Wiener Börse: ATX mit siebtem Anstieg – Bankenwerte im Fokus!

Die Wiener Börse hat den Montagshandel mit leichten Gewinnen abgeschlossen. Der ATX, der wichtigste Aktienindex, stieg um 0,16 Prozent auf 3.735,89 Punkte und verzeichnete damit den siebten Anstieg in Folge. Auch der ATX Prime legte um 0,09 Prozent auf 1.862,86 Punkte zu. Die Handelsaktivitäten waren jedoch durch den "Labor Day"-Feiertag in den USA gedämpft, was zu einem Mangel an bedeutenden Impulsen führte. Die Marktteilnehmer richten ihren Fokus auf die bevorstehenden Zinssenkungen und die ISM-Einkaufsmanagerindizes aus den USA sowie den US-Arbeitsmarktbericht, der am Ende der Woche veröffentlicht wird.

Im Bereich der schwergewichteten Aktien konnten die Bankenwerte zulegen, wobei die Raiffeisen Bank International mit einem Anstieg von 1,2 Prozent die stärkste Performance zeigte. Auch die Verbund-Aktien drehten kurz vor Handelsschluss mit einem Plus von 0,3 Prozent ins Plus, nachdem bekannt wurde, dass Kunden aufgrund einer rechtlich unzulässigen Strompreiserhöhung Geld zurückerhalten. Die Lenzing-Aktien konnten ihr Minus auf 0,3 Prozent begrenzen, nachdem der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano alle behördlichen Hürden für den Einstieg von 15 Prozent an Lenzing überwunden hatte.