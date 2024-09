Jost Werke SE: Berenberg empfiehlt Kauf – Starkes Wachstum und Nachhaltigkeit!

Die Privatbank Berenberg hat die Jost Werke SE, einen führenden Anbieter von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 55 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Yasmin Steilen hebt in ihrer am 3. September 2024 veröffentlichten Studie hervor, dass Jost Werke über robuste Margen verfügt und finanziellen Spielraum für wertsteigernde Akquisitionen hat. Dies, kombiniert mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil, macht das Unternehmen zu einer interessanten Investitionsmöglichkeit.

Zusätzlich hat Jost Werke kürzlich einen neuen Konsortialkredit in Höhe von 280 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen, um seine finanzielle Basis zu stärken und zukünftige Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Der Kredit, der am 2. September 2024 bekannt gegeben wurde, ersetzt einen bestehenden Konsortialkredit und ist an ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gekoppelt. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und langfristige Unternehmensstrategien. Der neue Kredit umfasst einen Term Loan von 140 Millionen Euro sowie eine revolvierende Kreditlinie in gleicher Höhe, die mit einer Verlängerungsoption ausgestattet ist.