Helvetia Holding AG: Solide Halbjahresergebnisse und starkes Wachstum 2024!

Die Helvetia Holding AG hat am 5. September 2024 ihre Halbjahresergebnisse für 2024 veröffentlicht, die ein solides Ergebnis und diszipliniertes Wachstum zeigen. Die Underlying Earnings belaufen sich auf CHF 285,2 Millionen, was nahezu dem Vorjahreswert von CHF 289,7 Millionen entspricht. Alle Geschäftsbereiche konnten trotz einer erhöhten Netto-Schadenlast durch Naturkatastrophen, insbesondere in der Schweiz, solide Ergebnisse erzielen. Das IFRS-Periodenergebnis liegt bei CHF 258,6 Millionen, ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Diversifikation des Geschäftsmodells hat sich als widerstandsfähig erwiesen, was sich in einer bestätigten Ratingbewertung von „A+“ durch S&P Global Ratings widerspiegelt. Die geschätzte SST-Quote beträgt rund 300 Prozent, was auf eine hervorragende Kapitalisierung hinweist. Helvetia verzeichnete ein Wachstum im Nicht-Lebengeschäft, das währungsbereinigt um 4,7 Prozent auf CHF 6.927,2 Millionen gestiegen ist. Insbesondere das Fee-Geschäft entwickelte sich stark und erzielte einen Ertrag von CHF 210,7 Millionen, was vor allem auf den Ausbau der Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Alterspflege in Spanien zurückzuführen ist.