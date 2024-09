Schweizer Inflation sinkt auf 1,1%: Was bedeutet das für die Wirtschaft?

Im August 2023 ist die Inflationsrate in der Schweiz auf 1,1 Prozent gesunken, nachdem sie im Juli noch bei 1,3 Prozent lag. Dies wurde am Dienstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) bekannt gegeben. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Preise stabil, was auf eine gewisse Entspannung in der Preisentwicklung hinweist. Seit Jahresbeginn schwankt die Inflation in der Schweiz zwischen 1,0 und 1,4 Prozent, nachdem sie im August 2022 einen Höchststand von 3,5 Prozent erreicht hatte. Im Vergleich zur Eurozone, wo die Inflationsrate im August bei 2,2 Prozent lag, zeigt die Schweiz eine vergleichsweise niedrigere Teuerung, auch wenn die Differenz zuletzt geringer geworden ist.

Die Kerninflation, die volatile Preise für Nahrungsmittel und Energie ausschließt, blieb im August unverändert bei 1,1 Prozent. Diese Kennzahl ist für Notenbanken oft entscheidend, da sie ein stabileres Bild der Preisentwicklung vermittelt. Im Monatsvergleich stiegen die Preise für Wohnungsmieten sowie Bekleidung und Schuhe, während die Kosten für private Verkehrsmittel, Luftverkehr, Heizöl und Pauschalreisen ins Ausland sanken.