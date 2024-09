Leonteq und Saxo Bank: Revolutionäre Partnerschaft für strukturierte Produkte! Die Leonteq AG hat am 3. September 2024 eine Kooperation mit der Saxo Bank A/S bekannt gegeben, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von strukturierten Produkten konzentriert. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Saxo als Sponsor in einem …