SFS Group Schweiz AG: Strategische Neuausrichtung für mehr Wettbewerbsfähigkeit!

Diese Maßnahmen sind Teil einer strategischen Neuausrichtung, die darauf abzielt, die Marktchancen in den Kernbereichen der SFS Group zu maximieren. Die Unternehmensführung erhofft sich durch die neue Struktur eine verbesserte Zusammenarbeit innerhalb der Divisionen und eine stärkere Fokussierung auf die Bedürfnisse der Endkunden. Die Restrukturierung wird als entscheidender Schritt angesehen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern und die Marktanteile in den relevanten Sektoren auszubauen.

Die SFS Group Schweiz AG hat am 2. September 2024 eine umfassende Unternehmensrestrukturierung angekündigt, um den Fokus auf ausgewählte Endmärkte zu schärfen und die Synergien aus der Integration von Hoffmann besser zu nutzen. Ab dem 1. Januar 2025 werden die Segmente Distribution & Logistics (D&L) und Fastening Systems (FS) neu strukturiert, was eine Vereinfachung der Konzernstruktur zur Folge hat. Martin Reichenecker wird die Leitung des D&L-Segments übernehmen, während Iso Raunjak die Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) einnehmen wird.

Zusätzlich zu den personellen Veränderungen und der Umstrukturierung hat die SFS Group am 4. September 2024 zu ihrem Investor Day eingeladen, der am 5. September 2024 stattfinden wird. Während dieser Veranstaltung wird die Konzernleitung detaillierte Einblicke in die Aktivitäten der verschiedenen Divisionen, darunter Automotive, Electronics, Construction sowie D&L Schweiz und D&L International, geben. Die Veranstaltung bietet Investoren und Interessierten die Möglichkeit, sich über die strategischen Ausrichtungen, Technologien und aktuellen Entwicklungen des Unternehmens zu informieren.

Die SFS Group hat in ihrem Halbjahresbericht 2024 bereits positive Erwartungen für den Geschäftsverlauf des laufenden Jahres kommuniziert. Die Unternehmensführung betont, dass die geplanten Maßnahmen und die neue Struktur dazu beitragen sollen, die langfristigen Wachstumsziele zu erreichen und die Position des Unternehmens auf dem Markt zu stärken.

Insgesamt zeigt die SFS Group mit diesen Schritten eine klare Strategie zur Optimierung ihrer Unternehmensstruktur und zur Verbesserung der Marktstellung, was sowohl für Mitarbeiter als auch für Investoren von Bedeutung ist. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Geschäftsentwicklung zu beobachten.

Die SFS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 133,5EUR auf Lang & Schwarz (05. September 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.