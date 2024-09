Visa weiter im Sprint

Im Bereich des 138,2 % Fibo sowie der Kursmarke von 282,40 US-Dollar könnte es zu temporären Gewinnmitnahmen kommen, nachdem die Aktie nahezu eine Woche lang am Steigen war. Denkbar wären hierbei Rücksetzer in den Bereich um 273,00 US-Dollar, dieses Niveau könnte im Anschluss für den Sprung an die Jahreshochs von 290,96 und übergeordnet das 161,8 % Fibonacci-Retracement bei 300,78 US-Dollar genutzt werden. Bestehende Long-Positionen können unterdessen um etwa 267,00 US-Dollar nun enger abgesichert werden. Ein unerwarteter Kurseinbruch unter 265,00 US-Dollar würde jedoch die Bemühungen der letzten Tage vollkommen zunichtemachen, hieraus würden dann Abschlagsrisiken auf 261,54 und darunter 252,67 US-Dollar entstehen. Dies ginge jedoch mit einem gefährlichen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend einher.

Trading-Strategie: