Es fehlt schlicht ein Boden

Nach dem markanten Aufwärtstrendbruch gegen Ende Juli und der Kursmarke von 151,9440 JPY kam es zu einer Aktivierung eines Verkaufssignals, in einem ersten Schritt ging es hierbei auf 141,6840 JPY bis Anfang August talwärts. Die letzten Wochen über waren von einer volatilen Seitwärtsbewegung mit Hochs um 149,3990 JPY geprägt. Seit einigen Tagen aber tendiert das Paar wieder in Richtung seiner Jahrestiefs talwärts, was auf eine zweite Verkaufswelle hindeutet. Entsprechend kann eine derartige Entwicklung für den Aufbau von frischen Short-Positionen genutzt werden.

Bullen müssen sich etwas einfallen lassen