Dax mit Gap-Down

Eine erste positive Reaktion ließ im Bereich der markanten Unterstützung um die Trendbegrenzung bei 18.470 Punkten nicht lange auf sich warten, intraday schaffte es das heimische Leitbarometer einen Teil seiner Verluste wieder wettzumachen und auf 18.630 Punkte zuzulegen. Etwas Sorgen bereiten aber die zu Mittwoch gerissene Kurslücke und der in diesem Bereich befindliche EMA 50, weil diese als Widerstände in der Charttechnik gewertet werden. Größere Signale gehen aus dem aktuellen Kursgeplänkel nicht hervor, der DAX könnte noch Korrekturpotenzial auf 18.400 Punkte entwickeln und erst im Anschluss einen tragfähigen Boden ausbilden. Ein solches Szenario könnte auch vor einem Kurslückenschluss geschehen, temporäre Kursgewinne an 18.800 Punkte sind auf Sicht der nächsten Stunden jedoch denkbar. Aus technischer Sicht fehlt jedoch noch eine zweite Korrekturwelle, die in den nächsten Stunden ausgebildet werden könnte. Spätestens nach Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag dürfte wieder Bewegung beim DAX aufkommen. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend würde jedoch die Gefahr eines Doppelhochs um 18.900 Punkten erhöhen, in diesem Fall müssen weitere Abschläge auf 18.200 Punkte und den dort befindlichen 200-Tage-Durchschnitt zwingend eingeplant werden. Short positionierte Anleger sollten es nicht versäumen, jetzt ihre Stopps ein gutes Stück weit nachzuziehen oder aber einige Gewinne zu realisieren.

Aktuelle Lage