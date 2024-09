HPE kämpft mit schwachen Margen trotz KI-Boom: Aktie unter Druck

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat im dritten Geschäftsquartal eine steigende Nachfrage nach KI-Servern verzeichnet, doch schwächere Gewinnmargen trüben die Aussichten. Obwohl die KI-Umsätze im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar stiegen, enttäuschten die bereinigten Bruttomargen mit 31,8 Prozent – ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr und unter den von Analysten erwarteten 33,4 Prozent. Der Rückgang wird auf höhere Kosten für KI-Server zurückgeführt, die durch teure Halbleiter, wie sie von Nvidia geliefert werden, belastet werden.

"Schwache Margen bei KI-Servern waren in den letzten Quartalen ein wiederkehrendes Thema in der Branche und haben auch Super Micro und Dell zu schaffen gemacht", schrieb Bloomberg-Analyst Woo Jin Ho. Trotz des starken Umsatzwachstums könnten die Margenprobleme den positiven Trend bei den KI-Verkäufen überschatten, was die Aktie unter Druck setzte. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs um 2 Prozent, nachdem er zum Börsenschluss bei 18,77 US-Dollar gelegen hatte.