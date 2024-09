Nvidia dementiert kartellrechtliche Vorladung – "Aktie in einem Handelsvakuum"

Laut Bloomberg verschickt das US-Justizministerium häufig Informationsanfragen in Form einer so genannten zivilen Ermittlungsanfrage, die gemeinhin als Vorladung bezeichnet wird. Das US-Justizministerium habe ein solches Ersuchen verschickt, um Informationen über Nvidias Übernahme von RunAI und Aspekte seines Chip-Geschäfts zu erhalten, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Bloomberg.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!



In einer Antwort auf den Bericht erklärte Nvidia, dass sein Vorsprung auf dem Markt für KI-Computing aus der Überlegenheit seiner Produkte resultiert.

"Nvidia gewinnt aufgrund seiner Verdienste, die sich in unseren Benchmark-Ergebnissen und dem Wert für die Kunden widerspiegeln, und die Kunden können die für sie beste Lösung wählen", sagte das Unternehmen gegenüber CNBC und fügte hinzu: "Wir haben uns beim US-Justizministerium erkundigt und sind nicht vorgeladen worden. Nichtsdestotrotz sind wir gerne bereit, alle Fragen der Regulierungsbehörden zu unserem Geschäft zu beantworten."

Die US-Kartellbehörden seien besorgt, dass Nvidia den Wechsel zu anderen Anbietern erschwere und Käufer bestrafe, die nicht ausschließlich seine Chips für künstliche Intelligenz verwenden, so die Personen, die nicht genannt werden wollten, weiter.

Die Aufsichtsbehörden haben demnach den Kauf von RunAI untersucht, der im April angekündigt wurde. Das Unternehmen stellt Software für die Verwaltung von KI-Computern her. Es gibt Bedenken, dass die Verbindung es den Kunden erschweren wird, von Nvidia-Chips wegzukommen. Die Regulierungsbehörden erkundigen sich auch, ob Nvidia Kunden, die ausschließlich seine Technologie verwenden oder seine kompletten Systeme kaufen, bevorzugt beliefert und ihnen Vorzugspreise einräumt, so die Personen.

Als Reaktion auf den Bloomberg-Bericht war die Nvidia-Aktie um 9,5 Prozent eingebrochen und hatte rekordverdächtige 279 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtet. Anleger fragen sich nun, wo der Schmerz enden könnte.

Das Problem für Nvidia-Aktien sei, dass es nicht viel im Kalender gibt, das einen positiven Katalysator liefern könnte, so Michael Kirkbride, Portfoliomanager bei Evercore Wealth Management.

"Wir befinden uns im Moment in einer gewissen Leere. Wir sind mit den Gewinnen durch, und es stehen in diesem Monat eine Menge Wirtschaftsdaten an. Vor diesem Hintergrund ist große Vorsicht geboten", sagte er. "Wenn man sich in einem Handelsvakuum befindet, wird es zu einem sehr kurzfristigen Markt, der nur auf den ersten Schuss reagiert."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 96,56EUR auf Tradegate (05. September 2024, 09:12 Uhr) gehandelt.