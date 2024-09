Bericht Selenskyj kommt zu Ukraine-Treffen nach Ramstein Zu Gesprächen über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland in Ramstein reist am Freitag nach "Spiegel"-Informationen auch der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj an. Beim Besuch auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in …