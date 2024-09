APA ots news: Investieren in ein einzigartiges Projekt am Traunsee: "6,5% Seeviertel Gmunden Anleihe 2024-2027" ab jetzt zur Zeichnung geöffnet

- Schon ab 10.000 Euro Mindestzeichnung: Kurz- bis mittelfristige Laufzeit, 6,5% Fix-Zinssatz p.a., regelmäßige Zinszahlungen, UZ 49- Zertifizierung für nachhaltige Finanzprodukte



- Besicherung mittels Verpfändung der Gesellschaftsanteile an der Seeviertel Gmunden Hotel-Holding GmbH & Co KG (Projektgesellschaft) und des Geschäftsanteils an der Seeviertel Gmunden Hotel-Holding GmbH (Emittentin) im zweiten Rang



Am idyllischen Ufer des Traunsees in Gmunden entsteht das einzigartige DAS GMUNDNER HOTEL, Mitglied der Autograph Collection der Marriott Gruppe. Anleger:innen können mit der "6,5% Seeviertel Gmunden Anleihe 2024-2027" (ISIN: AT0000A3AF88) von diesem einzigartigen Projekt profitieren. Die Anleihe mit einem Volumen von 10 Mio. Euro ist ab sofort zur Zeichnung geöffnet. Bereits mit 10.000 Euro Mindestzeichnung kommen Investor:innen in den Genuss eines attraktiven Fix-Zinssatzes von 6,5% p.a. über eine Laufzeit bis 30.0 9.2027. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, beginnend mit 31.03.2025 und werden bei österreichischen Depotkonten automatisch von der Bank KESt-endbesteuert. Die Rückzahlung erfolgt zu 100% am Laufzeitende. Bei der Zeichnung fällt kein Agio an. Darüber hinaus ist die Anleihe mit dem österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) zertifiziert.



"Das Salzkammergut gehört zu den begehrtesten Urlaubszielen von Österreicher:innen und Gästen aus dem Ausland. Mit DAS GMUNDNER HOTEL, Mitglied der Autograph Collection der Marriott Gruppe, wird der starken Nachfrage nach exklusiven Hospitality-Angeboten in der Region Rechnung getragen. Die Gelegenheit, ein Hotel in erster Seelage zu errichten, ist äußerst rar, da nur wenige Baugenehmigungen für derart privilegierte Lagen erteilt werden. Mit der 6,5% Seeviertel Gmunden Anleihe 2024-2027 haben Anleger:innen ab sofort die Möglichkeit, ihr privates Anlageportfolio mit einem zertifiziert nachhaltigen Investment in dieses einzigartige Projekt zu diversifizieren", berichtet Gunther Hingsammer, Vorstand IFA AG.

Exklusives Hospitality-Projekt als Bereicherung für das Salzkammergut Am Ufer des Traunsees in Gmunden entsteht auf einem 21.300 m2 großen Areal ein vielseitiges Quartier mit vielen Synergieeffekten. Das Herzstück bildet DAS GMUNDNER HOTEL, Mitglied der Autograph Collection der Marriott Gruppe. Mit insgesamt 132 Zimmern, großteils mit Balkon und Seeblick, einem privaten Badestrand mit direktem Seezugang, attraktiven Seminarräumen, einer weitläufigen Spa- und Saunalandschaft und einem ganzjährig geöffneten, auf Regionalität bedachten Hotelrestaurant wird ein neuer Treffpunkt für einheimische und internationale Gäste geschaffen. Ergänzt wird das Quartier durch die SEERESIDENZ GMUNDEN, ein Gebäudeensemble mit 84

Eigentumswohnungen.



Erfolgreiche Track-Record

Mit der Anleihe knüpft IFA an vergangene Erfolge an. Im August 2024 wurde die "IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028" mit einem Rekordplatzierungsvolumen von 15 Mio. Euro geschlossen. 2023 platzierte IFA in nur 10 Wochen mit der "6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026" ein Volumen von rund 10 Mio. Euro und bewies mit der termingerechten Rückführung eines Anleihevolumens von insgesamt 16,72 Mio. Euro Verlässlichkeit und Stabilität.

Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken verbunden. Trotz Bestellung einer Sicherheit mittels Verpfändung von Gesellschaftsanteilen im zweiten Rang kann es dazu kommen, dass Anleihegläubiger:innen aufgrund eingeschränkter Werthaltigkeit der Sicherheit einen Teil des eingesetzten Kapitals oder das gesamte eingesetzte Kapital verlieren können. Es besteht sohin ein Totalverlustrisiko.



Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ifa.at bzw. www.ifainvest.at



Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 7.900 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro - und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. IFA AG ist Teil der SORAVIA Gruppe, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland.

www.ifa.at



Hinweis:

Diese Information dient ausschließlich Werbe- und

Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar und ersetzt auch keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der 6,5% Seeviertel Gmunden Anleihe 2024-2027 erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 02.09.2024 gebilligten Prospekts, welches unter https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/5

0/Gmunden_Anleihe_Anleiheprospekt.pdf veröffentlicht wurde und erhältlich ist. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie auf S. 18 sowie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. Es wird ausdrücklich empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Soweit die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien tätig. Vertragspartner des Kunden wird in diesem Fall ausschließlich die Omicron Investment Management GmbH.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Telefon: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko@ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 13 44

E-Mail: m.moser@eup.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11833/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0022 2024-09-05/09:00