Giant Mining Corp. erweitert geologisches Verständnis von Majuba Hill durch 3D-Modellierung und Prüfung von Querschnitten

Das Unternehmen führt derzeit detaillierte geologische Arbeiten durch, die auch die Aktualisierung des 3D-Modells, die Zusammenstellung von geologischen Daten sowie eine umfassende Prüfung von Querschnitten umfassen, um das Verständnis der unterirdischen Geologie zu verbessern.

Abbildung 1 - Prüfung der im Rahmen früherer Kampagnen erhobenen Bohrdaten.

Der Schwerpunkt der aktuellen Anstrengungen liegt auf der Verfeinerung des geologischen Modells von Majuba Hill, das für die Ermittlung der wichtigsten Bohrziele von entscheidender Bedeutung ist, um so die Effizienz künftiger Explorationsaktivitäten zu gewährleisten. Das Team führte eine sorgfältige Prüfung von Bohrdaten im Umfang von nahezu 25.000 Metern durch, die in früheren Kampagnen erhoben wurden und im Kernlager und in den Büroräumlichkeiten des Unternehmens in Elko (Nevada) aufbewahrt werden. Dieser umfangreiche Datensatz bildet die Grundlage für das Explorationsziel, das auf 50.000.000 bis 100.000.000 Tonnen geschätzt wird und im NI 43-101-konformen Bericht beschrieben wurde. Der Bericht kann auf der Webseite von Giant Mining Corp. eingesehen werden.

David Greenway, CEO von Giant Mining Corp., merkt dazu folgendes an: „Der Abschluss unserer 3D-Modellierung und der Prüfung der Querschnitte ist ein entscheidender Schritt in unserer Explorationsstrategie für Majuba Hill. Diese grundlegenden Arbeiten sind für die Ausrichtung unseres bevorstehenden Bohrprogramms und eine optimale Erschließung der Ressourcen unerlässlich. Wir sind entschlossen, die neuesten geologischen Techniken anzuwenden, um das Projekt Majuba Hill auszubauen und sein volles Potenzial zu erschließen.“

Die aktuellen detaillierten geologischen Arbeiten werden eine entscheidende Rolle bei der Verfeinerung der Ressourcenschätzungen und der Ausrichtung der bevorstehenden Bohrungen spielen, wodurch auch die wirtschaftliche Bewertung des Projekts Majuba Hill vorangetrieben wird. Während das Unternehmen sein geologisches Verständnis weiter ausbaut, konzentriert es sich nach wie vor auf eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre durch strategische Exploration und Ressourcenmanagement.

