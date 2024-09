Konjunkturbericht der Fed zeigt - US Wirtschaft verlangsamt sich!

Am Ende des Handelstages an der Wall Street behielten die Sorgen um die US-Wirtschaft die Oberhand. Der Dow-Jones-Index legte am Ende um 0,1 Prozent zu und schloss bei 40.974 Punkten. Die technologielastige Nasdaq hingegen verlor 0,3 Prozent und der S&P 500 fiel um 0,2 Prozent. Grund für die neue Verunsicherung ist eine Passage aus dem "Beige Book", dem Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank: "Die Wirtschaftstätigkeit nahm in drei Bezirken leicht zu, während die Zahl der Bezirke, die eine stagnierende oder rückläufige Aktivität meldeten, von fünf im vorangegangenen Zeitraum auf neun im aktuellen Zeitraum anstieg".

Am Mittwoch hatten sich die Finanzmärkte bereits auf eine größere Zinssenkung um 0,5 Prozent eingestellt, nachdem die US-Regierung gemeldet hatte, dass die Zahl der offenen Stellen im Juli auf den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Jahren gesunken waren. Außerdem war das Verhältnis von offenen Stellen zu Arbeitssuchenden, ein Indikator für die Anspannung am Arbeitsmarkt, unter das Vorkrisenniveau gefallen.

Mary Daly drückt die Erwatungen hingegen

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco erklärt im Interview mit Reuters:

Die Federal Reserve müsse die Zinsen senken, um den Arbeitsmarkt stabil zu halten, betonte Mary Daly, Präsidentin der San Francisco Fed, am Mittwoch. Wie stark die Zinsanpassungen ausfallen werden, hänge jedoch von den kommenden Wirtschaftsdaten ab, sagte sie in einem Interview mit Reuters.

"Wenn die Inflation sinkt, während die Wirtschaft nachlässt, erhöht sich der Realzins. Das ist eine gefährliche Mischung, die zu einer zu starken Straffung führen könnte", so Daly. Der Arbeitsmarkt müsse stabilisiert und geschützt werden, da eine übermäßige geldpolitische Straffung zu einer stärkeren Abschwächung des Arbeitsmarktes führen könnte – ein unerwünschtes Szenario.

Abgeschwächt, aber robust

Zwar habe sich der Arbeitsmarkt bereits leicht abgeschwächt, bleibe aber insgesamt robust, erklärte Daly. Trotz dieser Entwicklungen sieht Daly wenig Anzeichen für eine drastische Verlangsamung des Arbeitsmarktes. Die Löhne wachsen weiterhin schneller als die Inflation, und die Beschäftigten finden immer noch Arbeitsplätze. Auch wenn Unternehmen betonen, vorsichtiger bei Neueinstellungen zu sein, gibt es keine Hinweise auf massive Entlassungen.

Die Fed behält sich laut Daly "aggressive" Maßnahmen für eindeutigere Situationen vor, wie etwa während der Pandemie im Jahr 2020, als die Zinsen auf fast null gesenkt wurden. Die derzeitige Lage sei jedoch weniger eindeutig, erklärte Daly. Sie hob hervor, dass die Höhe der Inflation immer noch die größte Sorge vieler Menschen sei und die Preisstabilität noch nicht erreicht wurde. Da die Inflation weiterhin über dem Zielwert von zwei Prozent liege, müsse weiterer Druck ausgeübt werden, um diese zu senken.

Daly machte deutlich, dass noch unklar sei, wie groß die Zinssenkungen letztendlich ausfallen werden. "Wir haben einen Arbeitsmarktbericht, einen Verbraucherpreisindex und viele andere Daten. Ich bin gerade dabei, diese Informationen zu sammeln und werde sie mit meinem Team und meinen Kollegen analysieren", fügte sie hinzu.

Das Interview mit der Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco hört sich eher nach einem kleinen Zinsschritt an. Aber genau wie Jerome Powell hält sich Daly eine Hintertür offen und verweist auf die noch kommenden Daten. Und das ist eben der US-Arbeitsmarktbericht. Sollte er wirklich ähnlich schwach ausfallen wie im Juli, dann könnte es an den Märkten ungemütlich werden.

Aber selbst wenn er im Rahmen der Erwartungen liegt, könnte er für fallende Kurs sorgen, da mittlerweile fast die Hälfte aller Experten mit einem großen Zinsschritt rechnet. "Falls, wie im Marktkonsens erwartet, mehr als 150.000 Stellen neu geschaffen wurden und die Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent leicht gesunken sein sollte, dürfte sich die Waagschale wieder mehr in Richtung einer 0,25-prozentigen Zinssenkung neigen", meint Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Der Spielraum für eine Enttäuschung ist groß.

Daher sollten sich Anleger bis zum Ende der Woche nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wo aktuell das Kapital hinfließt, erfahren Sie in der wallstreetONLINE Börsenlounge.

Wie Sie sich gegen eine Enttäuschung des US-Arbeitsmarktberichts absichern können. Können Sie hier nachlesen.

Trader, die ihre Orderkosten gering halten wollen, sind bei SMARTBROKER+ gut aufgehoben: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.



*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!