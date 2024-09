Gold befestigt

Tagesbericht vom 05.09.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis befestigt sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.488 auf 2.495 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.503 $/oz um 16 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Eine Neuwahl des Kontrollgremiums für den Thüringer Verfassungsschutz wird es nicht geben. Damit entfällt in Zukunft die durch die Verfassung verpflichtende demokratische Kontrolle des Verfassungsschutzes, was einen Bruch der Verfassung bedeutet. Begründet wird der Verfassungsbruch mit der Möglichkeit, dass ein AfD-Mitglied in das Kontrollgremium gewählt werden könnte (Quell: Junge Freiheit 04.09.24).



Die Angst vor der Aufdeckung der Aktivitäten des Verfassungsschutzes ist so groß, dass zu deren Deckung die Verfassung gebrochen werden muss. In Zukunft kann der Verfassungsschutz ohne parlamentarische Kontrolle gegen den politischen Gegner eingesetzt werden.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 72.622 Euro/kg, Vortag 72.247 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber kann zulegen (aktueller Preis 28,27 $/oz, Vortag 27,81 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 913 $/oz, Vortag 901 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 920 $/oz, Vortag 920 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 73,02 $/barrel, Vortag 73,33 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas leichter. Der Xau-Index verliert 0,6 % oder 0,9 auf 146,6 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Endeavour 2,5 % und Barrick 1,7 %. Royal Gold kann sich 1,2 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Northern Dynasty 6,5 % und Torex 4,3 % nach. Aris steigen 5,0 %, Chesapeake 4,7 % und GoldMining 4,3 %. Bei den Silberwerten fallen Metallic 7,0 % und New Pacific 3,7 %. Excellon ziehen 11,1 % und Americas Silver 6,6 % an.

Seite 2 ► Seite 1 von 4