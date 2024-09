Deutsche Industrie dank großer Orders mit überraschendem Auftragsplus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Auftragseingang hat erneut für einen Lichtblick in der angeschlagenen deutschen Industrie gesorgt. Im Juli sei der Eingang der Bestellungen dank des Einflusses von Großaufträgen im Monatsvergleich um 2,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dies ist der zweite Anstieg in Folge, nachdem der Auftragseingang zuvor fünf Monate kontinuierlich gesunken war. Analysten wurden positiv überrascht. Sie hatten für Juli im Schnitt einen Rückgang um 1,7 Prozent erwartet.

Darüber hinaus wurde auch der Auftragseingang im Vormonat Juni nach oben revidiert. Er ist demnach um 4,6 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, nachdem zuvor nur ein Anstieg um 3,9 Prozent gemeldet worden war. Im Jahresvergleich zeigte sich ebenfalls eine positive Entwicklung. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt für Juli einen Zuwachs um 3,7 Prozent, nach einem Rückgang um revidiert 11,2 Prozent im Vormonat.