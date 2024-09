West Red Lake Gold gibt Notierung von Gold-Linked Notes und Warrants bekannt

5. September 2024 / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. („West Red Lake Gold“ oder „WRLG“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es von der TSX Venture Exchange („TSXV“) die bedingte Genehmigung für die Notierung der unbesicherten Gold-Linked Notes („Notes“) und Aktienkauf-Warrants („Warrants“) erhalten hat, die vom Unternehmen zuvor im Rahmen einer Privatplatzierung von Einheiten emittiert wurden. Diese Privatplatzierung wurde in Pressemitteilungen vom 20. März 2024 und 4. April 2024 bekanntgegeben. Es wurden insgesamt 27.165.631 Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 27.165.631 US$ und 19.287.598 Warrants ausgegeben.

Die Notes stellen eine ungesicherte Verpflichtung des Unternehmens dar, die mit 12 % pro Jahr verzinst und am 31. Dezember 2029 fällig werden. Ab dem 1. Januar 2026 wird das Unternehmen vierteljährlich Gold auf ein Gold-Treuhandkonto einzahlen. Das Unternehmen wird den Gesamtnennbetrag der Notes beginnend am 31. März 2026 vierteljährlich gemäß dem Zahlungsplan reduzieren, der in einem Treuhand-Anleihevertrag vom 19. März 2024 („Notes-Anleihevertrag“) zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company als Treuhänder festgelegt wurde. Die Notes werden auf der Grundlage eines garantierten Mindestpreises von 1.800 US$ pro Unze Gold („Mindestpreis“) getilgt. Alle Erlöse aus dem Verkauf des im Treuhandkonto hinterlegten Goldes, die über den Mindestpreis hinausgehen, werden den Inhabern als Prämie ausgezahlt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Notes und Warrants am oder um den 9. September 2024 unter den Symbolen [WRLG.NT] bzw. [WRLG.WT.A] an der TSXV gehandelt werden. Die ISIN- und CUSIP-Nummern der Notes lauten CA95556LAA94 bzw. 95556LAA9. Die ISIN- und CUSIP-Nummern der Warrants lauten CA95556L1351 bzw. 95556L135.

Die Notes unterliegen den Bestimmungen des Notes-Anleihevertrags und die Warrants den Bestimmungen eines Warrant-Anleihevertrags vom 19. März 2024 („Warrant-Anleihevertrag“) zwischen dem Unternehmen und der Odyssey Trust Company als Warrant-Stelle. Exemplare des Notes-Anleihevertrags und des Warrant-Anleihevertrags sind auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie gemäß dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert wurden oder die Anforderungen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht erfüllt sind. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

