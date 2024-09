Delivery Hero forciert Tochter-IPO

Umsatz gesteigert, Gewinn vervielfacht: Das abgelaufene Quartal von Delivery Hero ist erfolgreich verlaufen. Vor allem die wachsende Profitabilität stimmt die Führung des Essenslieferanten zuversichtlich. Ein zweiter Pluspunkt: Der Börsengang einer Tochter soll weiteres Geld in die Kassen spülen.

Die nackten Zahlen von Delivery Hero zum abgelaufenen Quartal können sich sehen lassen. Die Konzernleitung spricht von einem „Erfolg“. In den Blick nimmt der Essenslieferant nun den Börsengang ihrer Nahost-Tochter.

Delivery Hero gehört weiter zu den beliebtesten Aktien in Deutschland – auch beim Smartbroker + , dem Gewinner unseres Broker-Tests. Dort handeln Sie über 2.500 neue Aktiensparpläne im Angebot.

Delivery Hero zufolge betrug das in der Branche wichtige Bruttowarenvolumen im vergangenen Quartal währungsbereinigt 11,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs zum Wert vor Jahresfrist von zehn Prozent. Gleichzeitig legte der Umsatz um ein Fünftel auf 3,09 Milliarden Euro zu. Im ersten Halbjahr wiederum vervielfachte sich das bereinigte Operative Ergebnis auf 240,5 Millionen Euro nach 9,2 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Analysten hatten hier allerdings im Konsens mit 256 Millionen Euro gerechnet.

„Wir haben das Quartal sehr erfolgreich abgeschlossen und erwarten im zweiten Halbjahr 2024 weiteres Wachstum sowie eine deutliche Steigerung der Profitabilität“, hieß es vom Delivery-Hero-Management dazu. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Beteiligung an der wachstumsstarken Tochter Talabat versilbern zu wollen: Ein Börsengang an der Börse Dubai sei geplant, hieß es. Der Lieferdienst sei vor allem im Nahen Osten und Nordafrika aktiv.