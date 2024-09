Volksbank hilft: Spendenaktion ermöglicht Pferdetherapie für...

Wien (APA-ots) - Unter dem Motto "Aus der Region - für die Region" unterstützen die VOLKSBANK WIEN AG und ihre regionale Beteiligungsgenossenschaft VB Ost Verwaltung eG heuer in einer Spendenaktion den Verein PFERDE STÄRKEN, der in Gramatneusiedl das Therapiezentrum KINDER STÄRKEN betreibt. Zudem übernimmt die VB Ost Verwaltung eG ein langfristiges Sponsoring des Vereins. Es geht darum, Kindern mit Autismus oder anderen Benachteiligungen eine Therapie mit Pferden zu ermöglichen. Insbesondere Kinder einkommensschwacher Familien sollen durch die Spenden Zugang zur Therapie erhalten, um so den kleinen Patientinnen und Patienten die beste Förderung zukommen zu lassen.

Volksbanken-Familie verdreifacht jede Spende



Kundinnen und Kunden der Volksbank und die Mitglieder der VB Ost Verwaltung eG, aber auch alle anderen hilfsbereiten Österreicherinnen und Österreicher sind aufgerufen, mit ihrer Spende mitzuhelfen, diese Therapien zu ermöglichen. Durch die Unterstützung der Bank und der Genossenschaft hilft jede Spende gleich dreifach: Denn für jeden gespendeten Euro legen die VOLKSBANK WIEN AG und die VB Ost Verwaltung eG jeweils nochmals denselben Betrag drauf. Spenden sind über das Spendenkonto AT62 4300 0430 0002 0008 (Kennwort "Pferde stärken") möglich. Die dreifache Unterstützungsaktion der Bank und der Genossenschaft läuft bis 13. September 2024. Die Unterstützung ist steuerlich absetzbar. Am 14. September 2024 erfolgt die Überreichung des gesammelten Geldes an den Verein PFERDE STÄRKEN.

"Hilfe zur Selbsthilfe ist ein zentraler Wert im Rahmen des genossenschaftlichen Förderauftrages der Volksbanken-Familie. Das wird in diesem Therapiezentrum für Kinder vorbildlich umgesetzt. Und wir sind überzeugt davon, dass wir hier als Gemeinschaft mehr bewegen können als jeder für sich allein. Daher binden wir alle Menschen in unsere Spendenaktion mit ein. Wir freuen uns, wenn wir am Ende einen möglichst hohen Betrag durch unseren Zuschuss verdreifachen können", so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes sowie Elisabeth Fritz-Fraisl, VB Ost Verwaltung eG in einem gemeinsamen Aufruf.



Therapie für Kinder, die es schwer haben



Der Verein PFERDE STÄRKEN wurde 2007 gegründet, um

heilpädagogisches Voltigieren auch für Kinder von Familien, die mehrfach belastet sind, möglich zu machen. Der Schwerpunkt lag von Beginn an auf Kindern im Autismusspektrum, denen der Kontakt zu sensiblen Tieren emotionale Türen öffnet. Im Laufe der Arbeit wurde klar, dass neben der sonder- und sprachheilpädagogischen Begleitung auch viele andere therapeutische Aspekte für eine ganzheitliche Förderung gebraucht werden. 2018 entstand die Sektion KINDER STÄRKEN in Gramatneusiedl. Dort wirken heute sechs Therapiepferde und mehrere Therapiebegleithunde. Ein 13-köpfiges Team ermöglicht ein breites Angebot von Diagnostik bis Ergotherapie. Andrea Keglovits-Ackerer leitet das KINDER STÄRKEN Zentrum und ist die Vereinsobfrau PFERDE STÄRKEN. Im Oktober 2022 wurde Andrea Keglovits-Ackerer für ihr Engagement mit dem Liese-Prokop-Frauenpreis im Bereich Soziales und Generationen ausgezeichnet. (www.kinderstaerken.com)



VB Ost Verwaltung eG



Die VB Ost Verwaltung eG wurde 1921 gegründet. Als

genossenschaftliche Bank "Volksbank Ost Genossenschaft m.b.H" hat diese den Osten Niederösterreichs und das nördliche Burgenland betreut. Heute zählt die VB Ost Verwaltung eG zu den größten Aktionären der VOLKSBANK WIEN AG. Ihre wesentliche Aufgabe besteht in der Wahrnehmung der Eigentümerrechte, der Verwirklichung des gesetzlichen genossenschaftlichen Förderauftrages. Letzteres führte und führt zu Projekten zum Wohle der Region von

gesellschaftspolitischer Relevanz, also Themen wie Integration, Inklusion, Vernetzung der Genossenschafter zu Kooperationen. Ein gemeinsam mit der VOLKSBANK WIEN AG unterstütztes Projekt in der angestammten Region ist die Initiative des multidisziplinären Therapiezentrums KINDER STÄRKEN.



VOLKSBANK WIEN AG



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06. 2024). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

