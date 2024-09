BOND EVENTS ERNENNT WEIBLICHE UNTER-40-FRAU ZUM CEO UND COO

Dies stellt den bedeutendsten Führungswechsel in der 20-jährigen Geschichte des Unternehmens dar und ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmenslandschaft. Mit ihren 38 und 36 Jahren gehören Alice und Luciana zu einer sehr kleinen Gruppe von weiblichen Führungskräften; weniger als 10 % der Führungspositionen im Vereinigten Königreich sind mit Frauen unter 40 Jahren besetzt. Im Bereich der Unternehmensveranstaltungen sind es sogar nur 5 %. Die Ernennungen von Alice und Luciana unterstreichen den fortschrittlichen Ansatz von BOND und sein Engagement für die Förderung von Vielfalt auf höchster Ebene.

Zuvor war sie als Executive Vice President (EVP) tätig und hat in den letzten sieben Jahren die strategische Vision von BOND vorangetrieben. Nach leitenden Marketingpositionen bei Marcus Evans und Haymarket Business Media kam sie 2017 zu BOND und hat das Unternehmen durch ihre Erfolge bei der Umsatzsteigerung bereichert.

Alice kommentiert ihre neue Rolle: "Unsere Vision ist es, das beliebteste und profitabelste One-to-One-Event-Unternehmen der Welt zu werden. Ich freue mich darauf, BOND in sein bisher profitabelstes Jahr zu führen und uns diesem Ziel näher zu bringen. Wir konzentrieren uns auf unsere Live-Veranstaltungen und darauf, unseren Erfolg in Nordamerika mit unseren Shows in Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten zu wiederholen. Unser Team ist stärker als je zuvor, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie wir unsere Erfahrungen für unsere Kunden weiter verbessern können."

Luciana Coates, die 2018 zu BOND kam, wurde zum COO befördert. Zuvor war Luciana als Head of Operations bei Gartner und IDM tätig und hat die Veranstaltungsorganisation von BOND auf die nächste Stufe gebracht. Ihr Engagement für Effizienz und Kundenservice hat BOND zum Goldstandard für One-to-One-Events gemacht.

Luciana fügte hinzu: "Bei BOND Events ging es schon immer darum, sinnvolle, fruchtbare Verbindungen aufzubauen und einen hervorragenden ROI zu erzielen. Ich freue mich, dieses Erbe fortzuführen und gleichzeitig unser talentiertes globales Team - das sich mittlerweile über vier Kontinente erstreckt - weiterzuentwickeln und auszubauen, um Innovationen sowohl in unserem Geschäft als auch in unserem Produktangebot voranzutreiben."