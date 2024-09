PDD Holdings enorm unter Druck

Misslingt bei PDD Holdings eine nachhaltige Stabilisierung um 84,60 US-Dollar, könnten weitere Abschläge das Papier stark belasten und für Verluste auf 59,67 und darunter sogar glatt 50,00 US-Dollar sorgen. Entsprechend würde sich eine solche Entwicklung für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite bildet zunächst der EMA 200 auf Wochenbasis bei 110,45 US-Dollar eine starke Barriere, erst oberhalb dieser Hürde darf von einem Kurslückenschluss mit entsprechenden Aufwärtschancen an 138,14 US-Dollar geträumt werden. Gänzlich aus dem Schneider dürfte die Aktie jedoch erst über der Kursmarke von 165,00 US-Dollar kommen.

Fazit:

Die Abwärtsrisiken bei PDD Holdings sind allgegenwärtig spürbar, ein Short-Investment könnte nach einem misslungenen Stabilisierungsansatz um 84,60 US-Dollar aufgebaut werden, Ziele würden in der Aktie dann bei 59,67 und glatt 50,00 US-Dollar vorliegen. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MJ05MW in Erwägung gezogen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 125 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 6,38 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 95,60 US-Dollar aber nicht überschreiten, dies würde mit einem Stopp-Kurs im Schein von 2,27 Euro einhergehen. Noch ist es aber zu keinem Aufwärtstrendbruch gekommen!