Andreas Gerstinger erhält International Safety Award

Andreas Gerstinger ist seit dem Jahr 2000 als Safety Manager bei Frequentis tätig und hat umfassende Erfahrung und herausragende Verdienste im Bereich System Safety. Er hat entscheidend zur Etablierung und Verbreitung der Safety-Kultur in der gesamten Frequentis-Gruppe beigetragen und gibt seine Expertise auch regelmäßig in Konferenzbeiträgen, Universitätsvorlesungen und internationalen Arbeitsgruppen zum Thema Sicherheit weiter. Dies ist seine erste Auszeichnung durch die ISSS.

"Für Frequentis ist es eine große Ehre, dass nun bereits zum fünften Mal eine:r unserer Mitarbeiter:innen von der International System Safety Society ausgezeichnet wurde. Das unterstreicht unsere hohe Kompetenz im Bereich Sicherheit und zeigt, dass diese auch international sehr geschätzt wird", so Norbert Haslacher, CEO Frequentis. "Durch unsere tägliche Arbeit mit sicherheitskritischen Systemen ist System Safety ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Unsere Mitarbeiter:innen erbringen auf diesem Gebiet hervorragende Leistungen und es freut uns, dass dies auch von der Fachwelt anerkannt wird."

Für Frequentis erhielt 2019 auch Gabriele Schedl, Director Safety Management, diesen Award. Sie wurde auch zwei Mal (2014, 2022) als Safety Manager of the Year ausgezeichnet, Werner Winkelbauer im Jahr 2022 als Safety Engineer of the Year. Als internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen und Leitstellen mit sicherheitskritischen Aufgaben ist Frequentis seit 2000 Mitglied der ISSS. Die 1964 in Kalifornien gegründete internationale Non-Profit-Organisation verbindet und unterstützt Sicherheitsexpert:innen auf der ganzen Welt. Zu ihren Mitgliedern zählen große Unternehmen, Bildungseinrichtungen und verschiedene renommierte Organisationen. Auf ihrer jährlichen Konferenz, die dieses Jahr in Minneapolis stattfand, werden Awards in verschiedenen Kategorien vergeben. Der International Safety Award würdigt Personen und Organisationen für herausragende Leistungen in der Weiterentwicklung der Disziplin System Safety in einem Land außerhalb der USA.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications / Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Frequentis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate (04. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.