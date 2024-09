Big in Japan! Bei diesem KI-Startup ist Nvidia jetzt eingestiegen

Das Unternehmen hat in kurzer Zeit ein beachtliches Wachstum hingelegt und zieht nun internationale Aufmerksamkeit auf sich. Die Finanzierung, die von New Enterprise Associates, Khosla Ventures und Lux Capital angeführt wird, markiert einen der größeren Schritte Nvidias im japanischen KI-Markt. Das berichtet Bloomberg am Mittwoch.

Das erst vor gut einem Jahr von ehemaligen Google-Ingenieuren gegründete Start-Up Sakana AI aus Tokio hat einen dicken Fisch als Investor an Land gezogen. Chip-Schwergewicht Nvidia hat sich an einer Finanzierungsrunde in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar beteiligt.

Sakana AI will kostengünstige generative KI-Modelle entwickeln, die mit kleineren Datensätzen trainiert werden können. Dieses Konzept steht im Gegensatz zu den milliardenschweren Investitionen großer Player wie OpenAI, die auf riesige Datensätze setzen. Besonders bemerkenswert: Das Team hinter Sakana hat in diesem Jahr bereits mehrere KI-Modelle für japanischsprachige Nutzer vorgestellt, was die rasante Entwicklung der KI-Landschaft in Japan unterstreicht.

Nvidias CEO Jensen Huang lobte die Bestrebungen von Sakana AI, Künstliche Intelligenz in Japan breiter verfügbar zu machen: "Länder erkennen zunehmend die Bedeutung von KI, um ihre eigenen Daten, ihre Kultur und ihre Sprache in einzigartigen Modellen zu erfassen. Das Team von Sakana AI trägt maßgeblich zur Demokratisierung der KI in Japan bei."

Japan entwickelt sich allmählich zu einem heiß umkämpften Markt im KI-Sektor. Neben Nvidias Engagement investiert auch Microsoft 2,9 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur im Land. OpenAI und Rakuten arbeiten ebenfalls an lokalen KI-Initiativen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion