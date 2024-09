Sibanye-Stillwater erreicht Stufe 4 der Akkreditierung für das Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBBEE)-Gesetzes

Johannesburg, 5. September 2024: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - teilt den Aktionären mit, dass der aktualisierte Jahresbericht der Gruppe gemäß Abschnitt 13G (2) des Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBBEE)-Gesetzes von 2003 in Übereinstimmung mit Absatz 16.21 (g) und Anhang 1 zu Abschnitt 11 der JSE-Listing Requirements am 30. August 2024 veröffentlicht wurde und auf der Website der Gruppe unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/regulatory/2024/ verfügbar ist.

Das B-BBEE-Rating von Sibanye-Stillwater hat sich im Vergleich zum Vorjahr von Stufe 6 auf Stufe 4 verbessert, was einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem Status von Stufe 8 im Jahr 2021 darstellt. Dieser jährliche Compliance-Bericht, der gemäß Abschnitt 13G (2) des B-BBEE-Gesetzes erstellt wird, wird von der JSE für alle börsennotierten Unternehmen verlangt.

CEO, Neal Froneman, kommentierte: "Das Erreichen der Akkreditierungsstufe 4 (Broad-based Black Economic Empowerment) ist erfreulich und eine Anerkennung für unseren Transformationsprozess und die Umsetzung unserer Vision, einen überragenden gemeinsamen Wert für alle unsere Stakeholder zu schaffen."

Die Bergbauindustrie wird durch den Mineral and Petroleum Resources Development Act, 2002, geregelt und unterliegt der Broad-Based Socio-Economic Empowerment Charter for the South African Mining and Minerals Industry (Mining Charter). Die Einhaltung der Bergbau-Charta durch die Gruppe wird in unserem integrierten Bericht 2023 erwähnt, der auf der Website der Gruppe unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ verfügbar ist.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

