NPCI stellt die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs auf dem Global Fintech Fest 2024 neu vor

MUMBAI, Indien, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Die National Payments Corporation of India (NPCI), ein wichtiger Architekt bei der Entwicklung der indischen Landschaft für den Einzelhandel, präsentierte ihre transformativen Produkte und Innovationen auf dem Global Fintech Fest (GFF) 2024 mit einem Pavillon, der die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs in Indien verkörperte und mit dem Thema der Veranstaltung „Blueprint for the Next Decade of Finance: Responsible AI, Inclusive, Resilient" („Plan für das nächste Jahrzehnt der Finanzen: Verantwortungsvolle KI, inklusiv, belastbar").

Jeder Bereich des Pavillons wurde sorgfältig gestaltet, um ein umfassendes Erlebnis zu bieten, das es Delegierten aus aller Welt ermöglicht, sich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs auseinanderzusetzen und den transformativen Einfluss von NPCI auf die Fintech-Landschaft zu verstehen.