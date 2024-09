DEEBOT X8, DEEBOT T50 und DEEBOT N30 mit bahnbrechender Wischtechnologie und Lösungen für die automatische Bodenreinigung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin and Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die ECOVACS Grouppräsentiert vom 6. bis 10. September auf der IFA 2024 in Berlin ihre neuestenInnovationen in der Servicerobotik und intelligenten Haushaltsgeräten. Zumersten Mal treten die beiden Marken der Gruppe, ECOVACS ROBOTICS und TINECO,gemeinsam auf. Im Mittelpunkt von ECOVACS ROBOTICS steht die Einführung derDEEBOT X8 Familie (https://www.ecovacs.com/de/campaign/deebot-x8-family) mit demneuen im Roboter integrierten Moppreinigungssystem. Die DEEBOT T50 Familie(https://www.ecovacs.com/de/campaign/deebot-t50-family) beeindruckt durch ihrultraflaches Design und mit der DEEBOT N30 Familie (https://www.ecovacs.com/global/deebot-robotic-vacuum-cleaner/deebot-n30pro-omni-white.) können Verbrauchernun auch im Einsteigersegment von neuesten Technologien profitieren. DerECOVACS-Stand befindet sich in Halle 9, Stand 405.Über 1,6 Millionen Einheiten der DEEBOT X Serie wurden weltweit verkauft, undder Umsatz in Europa stieg 2023 um 40,5 Prozent, was die wachsendeinternationale Präsenz der Marke verdeutlicht. David Cheng Qian,stellvertretender Vorsitzender der ECOVACS Group und CEO von ECOVACS ROBOTICS,erklärt: "Wir sind stolz darauf, die neuesten Technologien von ECOVACS auf derIFA zu präsentieren. Unser Ziel ist es, kontinuierlich Maßstäbe in derBodenreinigungsindustrie zu setzen. Über die DEEBOT-Serie hinaus erweitern wirunsere Robotik-Technologie auf verschiedene Anwendungen. Unser Mähroboter GOATgewinnt in Europa an Bedeutung. Durch unsere Serviceroboter möchten wir dieVerbraucher von Haushaltsarbeiten befreien und die Branche durch kontinuierlicheInnovation voranbringen."DEEBOT X8 PRO OMNI (https://www.ecovacs.com/de/campaign/deebot-x8-family) : Derweltweit erste Reinigungsroboter mit integriertem Moppreinigungssystem fürmakellos saubere BödenDer DEEBOT X8 PRO OMNI ist der erste Bodenreinigungsroboter, der mit eineminnovativen integriertem Moppreinigungssystem ausgestattet ist: Der Wischmoppbefindet sich auf der OZMO-Reinigungswalze, die beim Wischvorgang einen Druckvon bis zu 4.000 Pa ausübt. Mit 200 Umdrehungen pro Minute und 13.000 PaSaugkraft entfernt der Roboter hartnäckige Flecken. Zudem wird der Mopp bereitswährend des Wischvorgangs mit jeder Umdrehung gereinigt, um Schmutz und Abwasserzu entfernen. Anschließend wird sauberes Wasser durch 16 Düsen zurückgeführt, umdie Oberfläche nass zu halten und eine Sekundärverschmutzung zu verhindern.Diese Technologie wurde von der ECOVACS-Marke TINECO adaptiert.Ausgestattet mit TruEdge 3D-Kantensensoren und AIVI 3D kann der Roboter Fleckenerkennen, in Echtzeit darauf reagieren und Hindernisse präzise umgehen. Mit