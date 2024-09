Korrektur der Aktienmärkte startet am 16. September, sagt treffsicherer Analyst

Der Aktienmarkt steht unmittelbar vor einer Korrektur, erwartet Scott Rubner, Managing Director für globale Märkte bei Goldman Sachs. Rubner, der sich in der Vergangenheit mit seinen Prognosen als sehr treffsicher erwiesen hat, rechnet damit, dass die Umschichtung aus risikoreicheren Anlagen heraus am 16. September beginnen wird. Die Kunden der Bank bereiten sich bereits auf eine negative technische Entwicklung in der zweiten September-Hälfte vor, erklärte Rubner in einer am Mittwoch veröffentlichten Notiz.

Rubner hat sich in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen als treffsicher erwiesen. Im Juni warnte er vor einer Korrektur, die am 17. Juli beginnen sollte, und der S&P 500 fiel genau an diesem Tag um 1,4 Prozent und baute seine Verluste bis Anfang August auf 8,5 Prozent aus, wie aus Bloomberg-Berechnungen hervorgeht. Der Nasdaq 100 Index verlor in dem Zeitraum sogar mehr als 12 Prozent.

Im August wurde Rubner kurzfristig bullish und riet, den Kursrückgang zu nutzen. Seitdem stieg der S&P 500 um fast 4 Prozent. Jetzt zeigt er sich wieder bearish, zumindest bis die US-Präsidentschaftswahlen im November vorbei sind. "Die Wahlen im November werden ein Klärungsereignis für Risikowerte sein", erklärte er.

Seine pessimistische neue Prognose begründet Rubner unter anderem damit, dass trendfolgende systematische Fonds nur noch begrenzt in der Lage seien, ihre Aktienengagements zu erhöhen. Gleichzeitig stünden viele Unternehmen kurz vor der Rückkauf-Sperrfrist, die die Aktiennachfrage weiter dämpfen könnte.

Diese Blackout Period startet grob am 13. September. Sie besagt, dass die Unternehmen und ihre Mitarbeiter in den zwei Wochen vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen keine Aktien des eigenen Konzerns kaufen dürfen. Doch gerade auf diese Gruppe entfallen aktuell hohe Zukäufe. "US-Unternehmen waren die größten Käufer am Aktienmarkt, und wir erwarten, dass ihre Nachfrage während der Sperrfrist um 35 Prozent zurückgeht", schrieb Rubner.

Die Positionierung am Markt zeigt bereits erste Warnsignale. Systematische trendfolgende Fonds weisen zurzeit eine Tendenz zu einer schwächeren Entwicklung der Märkte auf. In einem stagnierenden Markt können diese Fonds bis zu 17 Milliarden US-Dollar an US-Aktien verkaufen, während in einem Abwärtstrend Verkäufe von über 65 Milliarden US-Dollar möglich wären.

Darüber hinaus gingen globale aktive Investoren, vor allem Hedgefonds, mit einem höheren Risiko in US-Aktien in den September als bei den letzten sechs Wahlzyklen, was auf weiteres Verkaufspotenzial hindeutet. Pensionsfonds, die nun vollständig finanziert sind, haben ihre Aktienrisiken vor den Präsidentschaftswahlen bereits reduziert.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion