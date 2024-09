High Tide eröffnet Canna Cabana-Geschäft in Lucan (Ontario)

CALGARY, AB, 5. September 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Sparte realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft Canna Cabana an der 389 Main Street in Lucan (Ontario) am morgigen 6. September mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitgebrauch und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Mit diesem Geschäft eröffnet High Tide den 183. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana in Kanada, den 69. in der Provinz Ontario und den ersten lizenzierten Cannabisladen überhaupt in Lucan.