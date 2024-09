BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers bleibe ein Bestandteil der Liste der "European Mid Cap All Stars", hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von Analyst Gerhard Orgonas. Diese besteht nun außerdem aus Alimak, Bossard, DO & CO, Intercos, Melexis, Planisware, Redcare Pharmacy, Jost Werke, Süss MicroTec, Tonies, Verallia, VusionGroup und Wendel./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 117,8EUR auf Tradegate (05. September 2024, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 157

Kursziel alt: 157

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m