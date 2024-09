BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Analyst Matthew Abraham schrieb unter Verweis auf mehrere Neuigkeiten an diesem Tag: Der Online-Modehändler setze durch den Teilverkauf seiner Marken Topshop und Topman über ein Joint Venture erhebliches Kapital frei, um es in seine zunehmend effektive "Back to Fashion"-Strategie zu reinvestieren. Er sehe das als eine positive Entwicklung, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem habe Asos ein starkes Handelsupdate sowie eine Refinanzierung der Kreditfazilitäten bekanntgegeben. Auch dies seien positive Indikatoren für eine strategische Ausrichtung, die Asos auf eine solidere finanzielle Basis stellen sollen. /ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,46 % und einem Kurs von 5,08EUR auf Tradegate (05. September 2024, 11:53 Uhr) gehandelt.