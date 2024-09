Argyle nimmt Explorationsprogramm mit der Anlage eines Erkundungsrasters für bevorstehende IP-Vermessung auf dem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale in Nova Scotia auf

Calgary – 5. September 2024 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsprogramm auf seinem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale (das „Konzessionsgebiet“) in der kanadischen Provinz Nova Scotia mit der Anlage eines Erkundungsrasters im Vorfeld einer geplanten Vermessung mittels induzierter Polarisation („IP“) eingeleitet wurde. Das Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet unterstreicht die Absicht des Unternehmens, in Kanada eine inländische Quelle von Naturgraphit zu identifizieren. Dies ist aufgrund des strategischen Wertes, des Beitrags zur Stabilität in der Lieferkette und der Rolle bei der Unterstützung des technologischen Fortschritts und des Wirtschaftswachstums einer solchen inländischen Versorgungsquelle von entscheidender Bedeutung. Auch das chinesische Exportverbot für Naturgraphit im Jahr 2023 hat nach Ansicht des Unternehmens die Bedeutung von Naturgraphit aus kanadischen Quellen noch erhöht.